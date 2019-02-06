نورا فتحي تحتفل بعيد ميلادها وسط فنانين في بوليوود – صور

احتفلت الراقصة المغربية، نورا فتحي، ليلة أمس الثلاثاء/ الأربعاء، بعيد ميلادها الـ27 رفقة أصدقائها من مشاهير بوليوود في أحد المطاعم الفاخرة بالهند.

وأعادت نورا فتحي مشاركة صور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي بـ”أنستغرام” توثق لأجواء الاحتفال، والتي نشرتها في الأصل صفحات مهتمة بأخبار المشاهير في الهند.

وحضرت لعيد ميلاد الفنانة المغربية مجموعة من أصدقائها، الذين يشتغلون في الميدان الفني الهندي، منهم “فارون دهاوان”، بطل فيلمهما “ستريت دانس”، والمنتج “بهوشان كومار”، والمنتج “نيخيل دويفيدي”، وآخرون.

وأصبحت نورا فتحي، بعد تسليط الضوء عليها في المغرب، شهيرة في بوليوود، حيث كانت بدايتها في برنامج لتلفزيون الواقع مع النجم الهندي الشهير عالميا، سلمان خان.