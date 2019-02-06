- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
احتفلت الراقصة المغربية، نورا فتحي، ليلة أمس الثلاثاء/ الأربعاء، بعيد ميلادها الـ27 رفقة أصدقائها من مشاهير بوليوود في أحد المطاعم الفاخرة بالهند.
وأعادت نورا فتحي مشاركة صور على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي بـ”أنستغرام” توثق لأجواء الاحتفال، والتي نشرتها في الأصل صفحات مهتمة بأخبار المشاهير في الهند.
وحضرت لعيد ميلاد الفنانة المغربية مجموعة من أصدقائها، الذين يشتغلون في الميدان الفني الهندي، منهم “فارون دهاوان”، بطل فيلمهما “ستريت دانس”، والمنتج “بهوشان كومار”، والمنتج “نيخيل دويفيدي”، وآخرون.
وأصبحت نورا فتحي، بعد تسليط الضوء عليها في المغرب، شهيرة في بوليوود، حيث كانت بدايتها في برنامج لتلفزيون الواقع مع النجم الهندي الشهير عالميا، سلمان خان.
كانت هذه تفاصيل خبر نورا فتحي تحتفل بعيد ميلادها وسط فنانين في بوليوود – صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.