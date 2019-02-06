فريج: الإسلامية لم تبلغ رسميا أي طرف بخوضها الانتخابات وحدها

القدس - بواسطة محمد عز العرب - نفى نائب رئيس الحركة الإسلامية، الشيخ صفوت فريج، في حديث لـ"عرب 48" أن تكون الحركة الإسلامية قد أبلغت بشكل رسمي أي طرف من شركائها في القائمة المشتركة بأنها تعتزم خوض انتخابات الكنيست المقبلة بقائمة مستقلة لوحدها.

وأضاف فريج أن القائمة المشتركة بالنسبة للحركة الإسلامية مفضلة على أي خيار آخر، وحتى وإن تم إبلاغ أي طرف حول خوض الانتخابات بقائمة مستقلة فإن خيار المشتركة يبقى الخيار المفضل للحركة الإسلامية، فما تجمّع الأحزاب والحركات الفاعلة في المجتمع العربي مقدم على أي خيار آخر.

وتابع فريج أنه "مع ذلك، قلنا ونقول إنه إذا رأينا استحالة هذه الخيارات، فنحن مستعدون وجاهزون لخوض الانتخابات بصورة مستقلة. ولا أخفي أننا اليوم نعمل على أساس خوض الانتخابات وحدنا ولكن كل الاحتمالات واردة".

وشدد فريج على أنه "لم يكن هناك أي بلاغ رسمي حول هذا الموضوع. فالإبلاغ الرسمي يعني أننا نجتمع في الحركة الإسلامية ويتخذ قرار بأننا ذاهبون للانتخابات القادمة وحدنا وهذا لم يحدث".

وحول زيارة وفد مشترك للحركة الإسلامية والطيبي إلى تركيا للقاء الرئيس رجب طيب إردوغان، وما إذا كان هذا يشير إلى تحالف ممكن، أو إلى مفاوضات حول شراكة، قال فريج إنه "لم يكن بيننا وبين الطيبي أي مفاوضات أثناء لقاء الرئيس التركي، رجب طيب إوردغان، وما يدور هو أحاديث عابرة بين زملاء كأعضاء كنيست ولا توجد مفاوضات أو تفاهمات أو غيرها".

وكان النائب جمال زحالقة قد صرح لموقع محلي، أمس، بأن الإسلامية أبلغت مركبات القائمة المشتركة بأنها ستخوض انتخابات الكنيست بقائمة مستقلة، بعد تفكك المشتركة، وأن تحالفها مع الجبهة سيخسرها قواعدها لصالح قائمة أحمد طيبي.