انت الان تتابع تفاصيل خبر "كارثة حقيقية" بعد تحطيم حجارة القصور الأموية بالمسجد الأقصى والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 6 فبراير 2019 05:38 مساءً - حذر الباحث المختص في شؤون القدس والمسجد الأقصى المبارك رضوان عمرو من "كارثة حقيقية" تحدث أسفل جدار المسجد الأقصى الجنوبي.

وأوضح عمرو في حسابه على موقع "فيسبوك"، أمس الثلاثاء، أن عشرات العمال شوهدوا وهم يحطمون حجارة القصور الأموية ودار الإمارة التاريخية على بعد خمسة أمتار من سور الأقصى.

وأردف: "شوهدت مضخات تصب يومياً عشرات أطنان الخرسانة من فوق سور القدس لهذا الموقع"، لافتاً إلى "تجهيز قواعد لقطار هوائي "وسط صمت عربي وإسلامي".

وفي وقت تمتد فيه شبكة أنفاق أسفل الأقصى، أشار عمرو إلى تقارير متطابقة أكدت سرقة حجارة أثرية ونقلها إلى مكان مجهول.

وجاءت تحذيرات عمرو قبيل ساعات من اقتحام عشرات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك، في ظل التحذيرات من الحفريات التي يقوم بها الاحتلال أسفله.

وأدى المستوطنون صلوات تلمودية علنية في منطقة باب الرحمة بين باب الأسباط والمصلى المرواني، في حين منعت القوات الإسرائيلية المصلين وحراس المسجد من الاقتراب.

وأمس الثلاثاء، اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أرئيل، المسجد الأقصى برفقة مجموعة من المتطرفين، وأجرى جولة في باحات المسجد قبل المغادرة.

وتسمح الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وترفض دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة، المسؤولة عن إدارة شؤون المسجد، الاقتحامات وتدعو إلى وقفها.