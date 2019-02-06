شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على زعيمة هندوسية جسدت «اغتيال غاندي» والان نبدء بالتفاصيل

قال مسؤولون اليوم الأربعاء ، إن الشرطة ألقت القبض على زعيمة لجماعة هندوسية متشددة ، أثارت الجدل بالهند لإطلاقها النار على تمثال لمهاتما غاندي.

وكانت بوجا شاكون باندي زعيمة منظمة هندو ماهاسابها قد نظمت فعاليات لإحياء الذكرى الـ71 لاغتيال غاندي في ولاية أوتار براديش.

وتم تداول مقطع فيديو يظهر باندي تطلق النار على التمثال بمسدس هواء، ثم بعد ذلك إضرام النار فيها . كما قامت برفع صورة لناثورم جودسي الذي أطلق النار على غاندي.

وقد هربت هي وزوجها اشوك عقب أن اثار مقطع الفيديو غضبا، حيث طالب المواطنون باعتقالها ومحاكمتها.

وقال رئيس الشرطة المحلية نيرجا كومار جاداون هاتفيا" جرى إلقاء القبض على باندي وزوجها اشوك من مخبأهم بالقرب من مدينة عليكره صباح اليوم. هى المتهمة الرئيسية بتنظيم هذه الفعاليات".