بومبيو: تنظيم داعش ما يزال نشطاً في العراق

الخليج 365/ بغدادأكد وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو، الاربعاء، أن تنظيم "داعش" ما يزال نشطا ولديه بعض الحضور في العراق.

وقال بومبيو خلال اجتماع وزراء خارجة دولة التحالف الدولي ضد داعش في واشنطن وتابعته الخليج 365، إن "القوات العراقية حققت تقدما ضد داعش لكن التنظيم لا يزال نشطا ولديه بعض الحضور هناك".

وأضاف بومبيو، "علينا هزيمة داعش نهائيا ومنع وجود أي ملاذ آمن له".

