بالفيديو: وثيقة مشتركة بين الأزهر والفاتيكان لمحاربة التطرف... ضمن أبرز الأحداث الدولية

في البداية، البنتاغون يحذر من عودة "داعش" إلى سوريا خلال 6 أشهر.
أما اليمنيون فيبحثون قضية تبادل الأسرى في الأردن.
وبالنسبة للحوثيين، فهم يرفضون الإفراج عن الأسرى السعوديين إلا إذا إفرج عن أسراهم.
أما الحدث الأبرز، فاحتلّته الوثيقة المشتركة بين الأزهر والفاتيكان لمحاربة التطرف.
اضافة الى ذلك، فإنّ قطر بصدد الاستحواذ على حصة في أحد مطارات موسكو.
وفي فرنسا: الجمعية الوطنية تصوت على مشروع قانون يعاقب "المخربين" خلال المظاهرات.
من جهتها، روسيا تدعو لإجراء محادثات بين مادورو والمعارضة.
وميركل تعتبر أنه ما زال هناك وقت لإيجاد حل للبريكست.
وأخيرا، تقرير أممي يوضح: كوريا الشمالية تحاول حماية قدراتها النووية والصاروخية.
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