وزير الخارجية العراقي: نفذنا ضربات استباقية ضد داعش أحبطت عمليات إرهابية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم، الأربعاء، إن قوات الأمن نفذت عمليات استباقية ضد تنظيم داعش الإرهابي، أحبطت مجموعة من الهجمات الإرهابية.



وأشار الحكيم في كلمته خلال اجتماع أعضاء التحالف الدولي ضد داعش، إلى أنه تم الانتقال من العمليات العسكرية ضد التنظيم الإرهابي إلى العمليات الاستخباراتية والأمنية.

وتابع وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم أن بلاده تمكنت من استعادة الأمن والاستقرار بمساعدة التحالف الدولي.

وأضاف الحكيم أن بلاده ما زالت في حاجة إلى دعم من التحالف في الحرب على داعش.

وأكد الحكيم أنه يجب تكثيف جهود التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب في سوريا.

وطالب وزير الخارجية العراقي المجتمع الدولي بالالتزام بتعهداتها لتمويل إعادة الإعمار في العراق.

وأوضح الحكيم أن العراق عازم على تحقيق مبدأ العدالة والمساءلة بشأن الجرائم التي ارتكبها داعش.