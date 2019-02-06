انت الان تتابع وكالة نقلا عن طالبان: واشنطن وعدت بسحب نصف قواتها من أفغانستان بنهاية أبريل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

عناصر من حركة طالبان

قالت وكالة الإعلام الروسية اليوم الأربعاء نقلا عن مسؤول في حركة طالبان إن الولايات المتحدة تعهدت خلال محادثات جرت الشهر الماضي بسحب نصف قواتها من أفغانستان بحلول نهاية أبريل نيسان، وهو ما يزيد عن تقديرات سابقة لحجم الانسحاب المزمع.

ولم يصدر رد فعل على الفور من وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أو وزارة الخارجية على التصريحات التي أدلى بها عضو في وفد من طالبان يزور موسكو.

لكنها تأتي بعد يوم من قول الرئيس دونالد ترامب للأمريكيين إن إدارته عملت على تسريع وتيرة المحادثات من أجل التوصل لتسوية سياسية في أفغانستان وسيكون بوسعها خفض عدد القوات الأمريكية هناك مع تقدم المفاوضات لإنهاء أطول حرب تخوضها بلاده.

والتقى وفد أمريكي وآخر من طالبان في قطر في يناير كانون الثاني ومن المقرر أن يجتمعا مجددا في فبراير شباط. وقال مسؤول أمريكي في اجتماع الشهر الماضي إن تقدما كبيرا تحقق، لكن هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات بشأن مطالب واشنطن بأن توقف طالبان إطلاق النار قبل أي انسحاب، فضلا عن مسائل أخرى.

ونقلت الوكالة الروسية عن عبد السلام حنفي قوله "أجل، أبلغنا الأمريكيون (الشهر الماضي) بأنهم سيسحبون نصف قواتهم اعتبارا من بداية فبراير حتى نهاية أبريل".

وأضاف حنفي أن واشنطن وطالبان اتفقتا أيضا على رحيل كل القوات الأجنبية في نهاية المطاف، وألا تُستخدم أفغانستان أبدا قاعدة لانطلاق هجمات على الولايات المتحدة.

وقال "سينَاقش الإطار الزمني (للانسحاب) في اجتماعات مستقبلية".

ويزور مسلحون من طالبان موسكو لإجراء محادثات مع ساسة من المعارضة الأفغانية، بينهم الرئيس السابق حامد كرزاي، وهي مباحثات قالت الحكومة الافغانية الحالية إنها لا تصب في المصالح العليا للبلاد.

كان مسؤول أمريكي قال في ديسمبر كانون الأول إن ترامب يخطط لسحب أكثر من خمسة آلاف من القوات الأمريكية في أفغانستان، أو أكثر من ثلث القوات، التي تضم 14 ألف جندي.