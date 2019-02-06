انت الان تتابع بنغلادش تحتج لدى بورما إثر وصول مزيد من اللاجئين من ولاية راخين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

احتجت بنغلادش لدى بورما إثر تدفق جديد للاجئين فارين من ولاية راخين بعد مواجهات بين القوات الأمنية ومجموعة متمردة، حسبما أعلن مسؤول الأربعاء.

واستدعت وزارة الخارجية البنغلادشية سفير بورما في ساعة متأخرة الثلاثاء للاحتجاج على وصول لاجئين من راخين، التي نفذ فيها الجيش حملة عسكرية ضد المسلمين الروهينغا في آب/اغسطس 2017 أجبرت أكثر من 700 الف شخص على الفرار عبر الحدود.

واللاجئون الجدد هم من بوذيي راخين ومن مجموعات قبلية أخرى، وفق ما أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية لوكالة فرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه، ودون تحديد العدد.

وقال "العدد يتزايد. البعض ينتظرون على الحدود وربما دخلوا. طلبنا منهم (بورما) اتخاذ اجراءات فاعلة وعاجلة لوقف العنف".

وقال مسؤول في حرس الحدود البنغلادشي إن اللاجئين دخلوا من تلة نائية في مقاطعة بندربان في جنوب شرق البلاد.

وتأوي بنغلادش 740 الف لاجئ من الروهينغا المسلمين الذين وصلوا بعد آب/اغسطس 2017 يضافون إلى 300 ألفا كانوا قد فروا في وقت سابق من أعمال العنف في راخين.

ويدور نزاع بين البوذيين الذين يمثلون الأكثرية الاتنية في راخين، والجيش الذي ساعدوه على طرد الروهينغا قبل 18 شهرا فقط.

في 4 كانون الثاني/يناير قتل متمردو "جيش اراكان" الذين يطالبون بمزيد من الحكم الذاتي في راخين، 13 شخصا في هجمات على مراكز للشرطة على الحدود.

ويقول الجيش إن 13 مسلحا قتلوا في هجمات انتقامية فيما تقول الامم المتحدة أن 5200 شخص على الأقل اضطروا للنزوح بسبب العنف.

ومن غير الممكن معرفة عدد القتلى بالتحديد بسبب الاجراءات الأمنية المحيطة بالمنطقة.

وجاء احتجاج بنغلادش بعد إعلان نجمة هوليود انجيلينا جولي الثلاثاء أن على بورما أن "تبدي تصميما حقيقيا" نحو انهاء العنف الذي دفع بالروهينغا للفرار إلى بنغلادش.

وتسعى الامم المتحدة لاطلاق نداء دولي لجمع حوالى مليار دولار لمساعدة الروهينغا.