انت الان تتابع مشرع بريطاني: ماي ستحصل على وقت إضافي إذا اقنعت بروكسل بالحوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي

قال نائب في البرلمان البريطاني شارك في مناقشات مع الحكومة اليوم الأربعاء إن حزب رئيسة الوزراء تيريزا ماي سيمنحها مزيدا من الوقت للتفاوض بشأن الخروج من الاتحاد الاوروبي إذا استطاعت اقناع التكتل بإجراء حوار.

وتجاوز نواب من جناحي حزب المحافظين المنقسم بشدة ماي الأسبوع الماضي وخرجوا بخطة تسوية تدعو رئيسة الوزراء إلى العودة إلى بروكسل وإعادة فتح النقاش حول العنصر الأكثر إثارة للخلاف في اتفاق الخروج وهو الترتيب الخاص بإقليم أيرلندا الشمالية.

وفي حديث إلى صحفيين اليوم الأربعاء، قال النواب المسؤولون عن الخطة، التي أُطلق عليها اسم (تسوية مولتهاوس) نسبة إلى كيت مولتهاوس الذي توسط فيها، إن اقتراحهم أُخذ على محمل الجد، وتحدثوا عن المحادثات المكثفة مع الحكومة لبلورته بينما تستعد ماي لعقد اجتماعات في بروكسل غدا الخميس.

وقال أحد أعضاء المجموعة إنه إذا استطاعت ماي اثبات أن الاتحاد الأوروبي مستعد لإعادة التفاوض ، فستحصل لنفسها على مزيد من الوقت وتتجنب التعرض لهجوم لاذع في البرلمان الأسبوع المقبل عندما تعود لتتحدث عما أحرزته من تقدم.

وقال النائب الذي اشترط عدم نشر اسمه "نحتاج إلى أن نرى استعدادا من الاتحاد الأوروبي... هي (ماي) التي يجب أن تقنعهم".

ورفض الاتحاد الأوروبي مرارا فكرة إعادة فتح النقاش على النص القانوني لاتفاقية الخروج.

ومن المقرر أن تنسحب بريطانيا من الاتحاد يوم 29 مارس آذار.