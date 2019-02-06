شكرا لقرائتكم خبر عن آلاف المدرسين يحتجون في تونس للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - رويترز (تونس)احتشد آلاف المدرسين التونسيين اليوم (الأربعاء) مطالبين بتحسين أوضاعهم ورفع أجورهم، في تصعيد لاحتجاجاتهم ضد الحكومة التي تعاني ضائقة مالية.
وفي ساحة القصبة بالعاصمة تونس، حيث يقع مبنى رئاسة الوزراء ووزارة المالية ووزارة الدفاع، رفع آلاف المدرسين شعارات ضد الحكومة مطالبين بتحسين أوضاعهم المادية.
وأُطلق على المظاهرة (يوم الغضب)، وأخذ المشاركون فيها يرددون هتافات منها «الزيادة حقنا» و«الأستاذ لن يتراجع عن حقوقه».
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