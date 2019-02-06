سلطات بنغلادش احتجت لدى بورما إثر وصول مزيد من اللاجئين من ولاية راخين

أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية البنغلادشية لوكالة "فرانس برس"، أنّ "بنغلادش احتجّت لدى بورما، إثر تدفّق جديد للاجئين فارين من ولاية راخين، بعد مواجهات بين القوات الأمنية ومجموعة متمردة"، مبيّنًا أنّ "اللاجئين الجدد هم من بوذيّي راخين ومن مجموعات قبلية أخرى".
وركّز على أنّ "العدد يتزايد. البعض ينتظرون على الحدود وربما دخلوا"، موضحًا "أنّنا طلبنا من بورما اتخاذ إجراءات فاعلة وعاجلة لوقف العنف".
وكانت قد استدعت وزارة الخارجية البنغلادشية سفير بورما، يوم أمس، للاحتجاج على وصول لاجئين من راخين، الّتي نفّذ فيها الجيش حملة عسكرية ضدّ المسلمين الروهينغا في آب 2017، أجبرت أكثر من 700 ألف شخص على الفرار عبر الحدود.
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