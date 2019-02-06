صالح: العراق اتخذ مسارا بالانفتاح في علاقاته عربيا وإقليميا ودوليا

أكد الرئيس العراقي برهم صالح أن بلاده تحرص على إقامة علاقات فعالة مع إيطاليا ودول الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن العراق اتخذت مسارا بالانفتاح عربيا وإقليميا ودوليا، وذلك بعد انتصاره على الإرهاب.
ولفت في بيان الى أن "تطور العلاقات بين البلدين يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين"، مشيدا بـ"مشاركة إيطاليا في التحالف الدولي ضد الإرهاب وتقديمها الإسناد للقوات الأمنية العراقية ومساهمتها في العديد من المشروعات الخدمية".
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