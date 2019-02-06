صالح: العراق اتخذ مسارا بالانفتاح في علاقاته عربيا وإقليميا ودوليا

أكد الرئيس ​العراق​ي ​برهم صالح​ أن بلاده تحرص على إقامة علاقات فعالة مع ​إيطاليا​ ودول الاتحاد الأوربي، مشيرا إلى أن العراق اتخذت مسارا بالانفتاح عربيا وإقليميا ودوليا، وذلك بعد انتصاره على ​الإرهاب​.

ولفت في بيان الى أن "تطور العلاقات بين البلدين يسهم في تعزيز آفاق التعاون المشترك بما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين"، مشيدا بـ"مشاركة إيطاليا في ​التحالف الدولي​ ضد الإرهاب وتقديمها الإسناد للقوات الأمنية العراقية ومساهمتها في العديد من المشروعات الخدمية".