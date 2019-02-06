الخارجية البنغلادشية تحتج لدى بورما جراء تدفق جديد للاجئين فارين من ولاية راخين

احتجت وزارة الخارجية البنغلادشية لدى بورما إثر تدفق جديد للاجئين فارين من ولاية راخين بعد مواجهات بين القوات الأمنية ومجموعة متمردة، حسبما أعلن مسؤول لوكالة فرانس برس.
واستدعت الخارجية سفير بورما أمس للاحتجاج على وصول لاجئين من راخين، التي نفذ فيها الجيش حملة عسكرية ضد المسلمين الروهينغا في آب 2017 أجبرت أكثر من 700 الف شخص على الفرار عبر الحدود.
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