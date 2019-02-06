هنأ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، شيخ الأزهر أحمد الطيب، على "وثيقة الأخوة الإنسانية" الّتي وقّعها مع البابا فرنسيس بمناسبة زيارة البابا التاريخية لدولة الإمارات".
وركّز خلال اتصال هاتفي أجراه بالطيب، على أنّ "قيادة الإمارات كتبت صفحة مشرقة في التاريخ بتنظيمها للزيارة وللقاء الأخوة الإنسانية"، مسجّلًا إعجابه بـ"احتضان الشعب العربي الإماراتي لهما". وأشاد بـ"الخطاب الّذي ألقاه الطيب وما تضمّنه من كلام نبيل وبنّاء وبدعوته مسيحيي المنطقة العربية اعتبار أنفسهم جزءًا من هذا الشرق والكف عن اعتبار أنفسهم أقليّات".
وثمّن الحريري، زيارة البابا للإمارات، كـ"تعبير عن حتمية التلاقي بين أبناء الديانتين في أي بلد أو منطقة كانوا ترجمة لقيمة العيش المشترك في عالم اليوم". كما التقى رأي الحريري والطيب على أنّ "لبنان كان ولا يزال المساحة المعروفة في هذا الشرق ككيان حي لهذا العيش المشترك وللاعتدال واحترام المعتقدات".
وتمنّى أن "تنتصر هذه القيم في مستقبل هذا الشرق والإنسانية عمومًا، بجهود جميع المخلصين".
كانت هذه تفاصيل خبر الحريري هنأ شيخ الأزهر على "وثيقة الأخوة الإنسانية": لبنان كيان حي للعيش المشترك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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