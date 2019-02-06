ظريف: لا يمكن استبدال الاحتلال بآخر في شمال سوريا

لفت وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى أنه "لا يمكن استبدال الاحتلال بآخر شمال سوريا"، موضحا أن "طهران مستعدة للعب دور الوسيط بين دمشق وأنقرة لاستعادة الحد الأدنى من علاقاتهما"، مشيراً إلى "أننا تحدثنا كثيرا مع أصدقائنا في تركيا بشأن عملياتهم العسكرية في سوريا، وكانت مباحثاتنا ثلاثية وثنائية".
وأشار إلى أن "موقفنا هو أن السبيل الوحيد لاستعادة الأمن والاستقرار في سوريا وتأمين الحدود مع تركيا وإزالة القلق المشروع لدى أنقرة لحماية أراضيها من الإرهاب، هو أن تنشر دمشق قواتها على الجانب السوري من الحدودط.
وأضاف: "لا يمكن استبدال احتلال باحتلال آخر، بل الحل هو تحرير تلك الأراضي وانتشار القوات السورية صاحبة الأرض، ونشر سيادتها. السوريون هم من يمكنهم توفير الأمن في تلك المناطق وإيران وروسيا مستعدتان لمساعدة تركيا وسوريا للتوصل إلى حل".
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