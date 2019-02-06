ظريف: لا يمكن استبدال الاحتلال بآخر في شمال سوريا

لفت وزير الخارجية ال​إيران​ي ​محمد جواد ظريف​ إلى أنه "لا يمكن استبدال الاحتلال بآخر شمال ​سوريا​"، موضحا أن "​طهران​ مستعدة للعب دور الوسيط بين دمشق و​أنقرة​ لاستعادة الحد الأدنى من علاقاتهما"، مشيراً إلى "أننا تحدثنا كثيرا مع أصدقائنا في ​تركيا​ بشأن عملياتهم العسكرية في سوريا، وكانت مباحثاتنا ثلاثية وثنائية".

وأشار إلى أن "موقفنا هو أن السبيل الوحيد لاستعادة ​الأمن​ والاستقرار في سوريا وتأمين الحدود مع تركيا وإزالة القلق المشروع لدى أنقرة لحماية أراضيها من ​الإرهاب​، هو أن تنشر دمشق قواتها على الجانب السوري من الحدودط.

وأضاف: "لا يمكن استبدال احتلال باحتلال آخر، بل الحل هو تحرير تلك الأراضي وانتشار ​القوات​ السورية صاحبة الأرض، ونشر سيادتها. السوريون هم من يمكنهم توفير الأمن في تلك المناطق وإيران و​روسيا​ مستعدتان لمساعدة تركيا وسوريا للتوصل إلى حل".