أشرف غني: ايران تسعى الى السلام والاستقرار في أفغانستان

أكد الرئيس الافغاني ​أشرف غني​ ان "​ايران​ لديها دور حيوي وتسعى الى ارساء السلام والاستقرار في بلاده"، مشيراً إلى أنه "يمكن لجميع الدول المجاورة لنا ان يكون لها دور سلبي وايجابي في ​افغانستان​ في نفس الوقت".

ولفت إلى أنه "يتم متابعة العلاقات بين ايران وافغانستان في خمس لجان مشتركة، والنقطة الثانية هي علاقة ايران مع ​اميركا​ ، والتي يجب أخذها بنظر الاعتبار، ومصالحنا تقتضي أن لا يكون لدينا دور في النزاع بين البلدين، ويجب علينا اتخاذ الخطوات الضرورية في هذا الصدد"، مشيراً إلى أن "مطلب ايران هو السلام الذي تتمحور حوله ​الحكومة​ في افغانستان، وقد تم الإعلان عن هذا الموضوع بشكل رسمي مرارا وتكرارا، وقد تم طرحه مؤخرا في اللجنة الخماسية".

واعرب عن أمله في "أن تمتلك باقي دول المنطقة نفس نظرة ايران حول افغانستان".