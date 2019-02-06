انهيار مبنى من 6 طوابق في اسطنبول

أفادت معلومات ​صحفية​ عن "​انهيار مبنى​ مكون من 6 طوابق في مدينة ​اسطنبول​ التركية، حيث أسرعت قوات الإنقاذ وسيارات الإسعاف إلى المكان".

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