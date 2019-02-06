لافروف: أساليب "الهندسة السياسية" تستعمل بعنف وبدون خجل بحق فنزويلا

شدّد وزير ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي لافروف​، خلال لقائه نظيره التركمانستاني، على أنّ "أساليب "الهندسة السياسية" تستعمل بعنف وبدون خجل بحق فنزويلا".

وكانت ​روسيا​ قد جدّدت دعمها للرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، مشيرةً إلى أنّها ستقوم بكلّ ما في وسعها لدعم السلطة الشرعية.

وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد. وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًّا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا من ثمّ بريطانيا.