شدّد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، خلال لقائه نظيره التركمانستاني، على أنّ "أساليب "الهندسة السياسية" تستعمل بعنف وبدون خجل بحق فنزويلا".
وكانت روسيا قد جدّدت دعمها للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرةً إلى أنّها ستقوم بكلّ ما في وسعها لدعم السلطة الشرعية.
وتشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا، إثر إعلان رئيس الجمعية الوطنية خوان غوايدو، نفسه رئيسًا مؤقتًا للبلاد. وسارع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالاعتراف بزعيم المعارضة رئيسًا انتقاليًّا، وتبعته كندا، كولومبيا، بيرو، الإكوادور، باراغواي، البرازيل، تشيلي، بنما، الأرجنتين، كوستاريكا، غواتيمالا وجورجيا من ثمّ بريطانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر لافروف: أساليب "الهندسة السياسية" تستعمل بعنف وبدون خجل بحق فنزويلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.