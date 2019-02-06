الجراح: بانتظار الاتفاق بين عون والحريري لتحديد جلسة للحكومة لإقرار البيان الوزاري

لفت وزير الاعلام جمال الجراح في تصريح له بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري إلى أنه "تمّ الانتهاء من القراءة الأخيرة من البيان الوزاري بصيغته النهائية بعد اجراء بعد التعديلات الطفيفة دون المساس بالجوهر"، مشيراً إلى "أننا بانتظار الاتفاق بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري لتحديد جلسة لمجلس الوزراء لإقرار البيان الوزاري وعلى الارجح أن تكون غدا حسب وقت الرئيس عون".
وكشف أن "الجوّ كان ايجابيا جدّا اليوم في جلسة صياغة البيان الوزاري ولا جدل حول أيّ نقطة لكن "القوات اللبنانية" تحفّظت على عدم إضافة عبارة من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية لدى التطرّق إلى حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة"، مشيراً إلى أنه " لم يكن هناك ألغام ومطبات والمقاربات كلها كانت إيجابية وكل فريق كان حريص على لبنان والاقتصاد اللبناني".
وأشار إلى "أننا ملتزمون بتخفيض عجز الموازنة عبر زيادة الواردات وهذا لا يعني زيادة الضرائب"، لافتاً إلى أن "هناك نيات صادقة وقرار بإنقاذ الوضع الاقتصادي البيان الوزاري".
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