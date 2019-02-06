الجراح: بانتظار الاتفاق بين عون والحريري لتحديد جلسة للحكومة لإقرار البيان الوزاري

لفت وزير الاعلام ​جمال الجراح​ في تصريح له بعد اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة صياغة ​البيان الوزاري​ إلى أنه "تمّ الانتهاء من القراءة الأخيرة من البيان الوزاري بصيغته النهائية بعد اجراء بعد التعديلات الطفيفة دون المساس بالجوهر"، مشيراً إلى "أننا بانتظار الاتفاق بين ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ لتحديد جلسة ل​مجلس الوزراء​ لإقرار البيان الوزاري وعلى الارجح أن تكون غدا حسب وقت الرئيس عون".

وكشف أن "الجوّ كان ايجابيا جدّا اليوم في جلسة صياغة البيان الوزاري ولا جدل حول أيّ نقطة لكن "​القوات اللبنانية​" تحفّظت على عدم إضافة عبارة من ضمن مؤسسات الدولة الشرعية لدى التطرّق إلى حق المواطنين اللبنانيين في ​المقاومة​"، مشيراً إلى أنه " لم يكن هناك ألغام ومطبات والمقاربات كلها كانت إيجابية وكل فريق كان حريص على لبنان و​الاقتصاد اللبناني​".

وأشار إلى "أننا ملتزمون بتخفيض عجز ​الموازنة​ عبر زيادة الواردات وهذا لا يعني زيادة ​الضرائب​"، لافتاً إلى أن "هناك نيات صادقة وقرار بإنقاذ ​الوضع الاقتصادي​ البيان الوزاري".