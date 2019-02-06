اعتبر أمين عام حركة الأمَّة الشيخ عبد الله جبري، في العيد الأربعين لانتصار الثورة الإسلامية في إيران، في مجمع السيدة خديجة الكبرى خلال ندوة حوارية تحت عنوان: "أثر الثورة على الوحدة الإسلامية"، مؤكدا أهمية الثورة الإسلامية في إيران، وأثرها على الوحدة الإسلامية، واعتبر أن أهم عوامل انتصار الأمة هي الوحدة، كما تحدث عن الجهاد الذي أعلنه الإمام لتحرير فلسطين من براثن الصهيونية الخبيثة، وأكد أن هذه الثورة أحيت الإسلام المحمدي الأصيل الذي يجب العمل على نشره.
وأشار جبري إلى أن الوحدة بين بني الإنسان عموماً تُعَدُّ إحدى النِّعَمِ الإلهية الكبرى، ومنَ الأهداف الهامة للشرائع السماوية والإنجازات الإنسانية القيِّمة، وهي ضرورة فطرية وعقليةٌ، وشرعية وسياسية واجتماعية أيضاً، لذلك، كانت هدفاً للأنبياء والأئمة، وكبار المصلحين من بني الإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر الشيخ جبري: الوحدة الإنسانية والإسلامية ضرورة فطرية وعقلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.