الشيخ جبري: الوحدة الإنسانية والإسلامية ضرورة فطرية وعقلية

اعتبر أمين عام حركة الأمَّة الشيخ ​عبد الله جبري​، في العيد الأربعين لانتصار الثورة ​الإسلام​ية في ​إيران​، في مجمع السيدة خديجة الكبرى خلال ندوة حوارية تحت عنوان: "أثر الثورة على الوحدة الإسلامية"، مؤكدا أهمية الثورة الإسلامية في إيران، وأثرها على الوحدة الإسلامية، واعتبر أن أهم عوامل انتصار الأمة هي الوحدة، كما تحدث عن الجهاد الذي أعلنه الإمام لتحرير ​فلسطين​ من براثن الصهيونية الخبيثة، وأكد أن هذه الثورة أحيت الإسلام المحمدي الأصيل الذي يجب العمل على نشره.

وأشار جبري إلى أن الوحدة بين بني الإنسان عموماً تُعَدُّ إحدى النِّعَمِ الإلهية الكبرى، ومنَ الأهداف الهامة للشرائع السماوية والإنجازات الإنسانية القيِّمة، وهي ضرورة فطرية وعقليةٌ، وشرعية وسياسية واجتماعية أيضاً، لذلك، كانت هدفاً للأنبياء والأئمة، وكبار المصلحين من بني الإنسان.