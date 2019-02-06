مرسيلينا ايليا: الألعاب الإلكترونية تساهم في تعزيز العنف والقتل

عرضت الاخصائية في علم النفس مرسيلينا ايليا في مدرسة مار شربل حريصا أضرار الألعاب الالكترونية على الاولاد، خاصة لعبة "Pubg"، مشيرة إلى أنها تساهم في تعزيز العنف والقتل من خلال حصول الأولاد على مشاعر وأفكار عدائية، كما أنها من الممكن أن تؤدي إلى التواصل مع أشخاص من بلدان وأعمار مختلفة قد لا يكون من المناسب لهم التواصل معهم.
بالإضافة إلى ذلك، تشجع هذه الألعاب على العنف الكلامي والتنمر، كما تؤثر على التركيز والعلامات في المدرسة، وتؤدي إلى العيش في العالم الإفتراضي بعيداً عن الواقع.
وقدمت ايليا مجموعة من الحلول لإبعاد الأولاد عن هذه اللعبة، منها الرقابة وتحديد أوقات معينة للعب، وخلق نشاطات عائلية خارج المنزل، بالإضافة إلى التواصل الدائم معهم للتعرف ما إذا كان لديهم أي مشكلة، وأيضاً تشجيعهم على النشاطات الرياضية والموسيقية.
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