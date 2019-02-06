أوضح وزير الصناعة وائل أبو فاعور، أنّ "لا صفحة لديه على موقع "تويتر"، وأنّ ما نُسب إليه على "إحدى الصفحات مفبرك، كما أن الصفحة نفسها مفبركة".
وكان قد نشر حساب يحمل إسم وائل أبو فاعور على "تويتر"، تغريدات تناولت الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، قبل أن يتمّ إزالتها بعد دقائق.
كما غرّد الحساب ذاته بتاريخ 4 شباط، معلنًا أنّه الحساب الرسمي لأبو فاعور.
كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور: لا صفحة لي على "تويتر" وما نُسب إلي على إحدى الصفحات مفبرك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.