النجاري التقى الحريري: أكدت دعم حكومة مصر وحرصها على تطوير الشراكة بين البلدين

أكد السفير المصري في ​لبنان​ ​نزيه النجاري​ عقب لقائه رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ "انني نقلت الى الحريري تمنيات الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​ و​الحكومة المصرية​ وتهانيهما ب​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​ بعد جهد كبير بذله الحريري في الاشهر التسعة الماضية لتشكيل الحكومة، وتمنيت له باسم الحكومة المصرية التوفيق في تحقيق كل إنجاز من شأنه أن يخدم مصلحة ​الشعب اللبناني​ في إطار من الوفاق الوطني الذي يجمع جميع القوى السياسية، وفي اطار من التوازن المنشود لتحقيق مصلحة لبنان واستقراره".

ولفت النجاري الى "أنني أكدت دعم الحكومة المصرية وحرصها على تطوير الشراكة بين البلدين وفق ما أكد وزير الخارجية سامح شكري خلال جولته الاخيرة وزيارته لبنان، خصوصا في ظل تعدد المجالات التي تجمع بيننا في اطار من التعاون وتحديدا في المجال الاقتصادي، إذ يهمنا أن نقدم الى لبنان كل الدعم في المرحلة المقبلة حتى تلاقي هذه الحكومة كل النجاح الذي تستحقه".