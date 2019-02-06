"مطفأة حريق" تثير الذعر داخل مركز طبي في جامعة بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان: سادت حالة من الذعر بين المواطنين داخل المركز الطبي التخصصي التابع لجامعة بني سويف عقب تفريغ محتويات احدى طفايات الحريق بالمركز، وتطاير المسحوق الموجود داخلها نتيجة عبث أحد المواطنين بها. من جانبه أوضح الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة أنه أثناء استقبال المركز للمواطنين لإجراء الفحوص والتحاليل ضمن حملة "100 مليون صحة" عبث أحد المواطنين بإحدى طفايات الحريق الموجودة بالمركز ما نتج عنها تفريغ محتوى العبوة من المسحوق ما أثار الذعر بين المرضى.

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