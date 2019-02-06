وزيرة التضامن: 5.1 مليون جنيه مبيعات معرض "ديارنا 2019"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

اختتمت مساء أمس الثلاثاء فعاليات معرض "ديارنا 2019" للأسر المنتجة، والذي أقامته وزارة التضامن الاجتماعي بأرض المعارض بمدينة نصر بمبنى جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وقالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مبيعات معرض "ديارنا" سجلت نحو 5 ملايين و115 ألف جنيه وذلك منذ افتتاحه يوم 21 يناير الماضي وحتى ختام المعرض أمس، حيث يقدر عدد الزائرين بـ 17.5 ألف زائر.

وأضافت الوزيرة أن الدورة الحالية للمعرض شهدت إقبالا كثيفا على المنتجات اليدوية والتراثية والمعروضات المتنوعة من مفروشات وأعمال الصدف والإكسسوار والكليم.

وكانت أكثر المنتجات التي لاقت إقبالا من الجمهور هي المفروشات والإكسسوارات والسجاد، فضلا عن منتجات أسوان من إكسسوارات وأعمال الخوص والتوابل، كما كانت أسوان ضيف شرف المعرض لهذا العام، حيث تم تخصيص مساحة متميزة لها باعتبارها عاصمة أفريقيا لعام 2019، بحسب البيان.

وأقيم المعرض هذا العام على مساحة 5000 متر مربع، وضم منتجات 500 عارض وعارضة منهم 23 جمعية أسر منتجة، و51 جمعية تنمية، والجمعية التعاونية للملابس الجاهزة، وعارضين تابعين لبنك الإسكندرية، بالإضافة إلى بعض المستفيدين من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

كما شهدت فعاليات المعرض التي استمرت لمدة 14 يوما عدداً من الأنشطة المختلفة والمتنوعة التي تقام لأول مرة منها العروض الفولكلورية، والعروض الحية لتصنيع المنتجات اليدوية كالسجاد والفضة والجلود، بالإضافة إلى تخصيص منطقة خاصة بالأطفال، ومنطقة للمأكولات المصرية المتميزة، وفقا للوزارة.