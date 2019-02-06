وفاة طفله اعتدى عليها والدها بالضرب.. والأب: "كنت بربيها فماتت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – فتحي سليمان:

قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن النيابة العامة قررت حبس المتهم بالتعدي على ابنته بالضرب حتى الموت، مؤكدًا أن الأب أفاد في اعترافاته بأنه لم يقصد انهاء حياتها لكنه كان يرغب في تأديبها بسبب شقاوتها، وتحذيراته له من اللعب في الشارع، لكنها فارقت الحياة أثناء قيامه بضربها.

تلقت شرطة النجدة، بلاغًا يفيد وفاة طفلة داخل منزل والدها، بمنطقة السلام، وكشفت معاينة رجال المباحث وجود أثار ضرب وتعدي بجسد الصغيرة، فتحفظت على الأب وزوجته التي أقرت بتعدي والد الطفلة عليها حتى فارقت الحياة.

وأقرت زوجة الأب أنه لم يكن يقصد قتلها لكنها تشاجرت معه بسبب شدته المفرطة في التعامل مع ابنته، فاقتادته أجهزة الأمن لتحرير محضر بالواقعة، حيث أقر بالتعدي على طفلته "شقية فكنت بربيها"، لكنه أنكر نيته قتلها، لتقرر النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات.