إلزام الحكومة النمساوية بدفع 1.5 مليون يورو مقابل مصادرة منزل ولد به هتلر

يتعين على جمهورية النمسا دفع 1.5 مليون يورو تقريباً للمالكة السابقة للمنزل الذي ولد به أدولف هتلر، وفقاً لحكم أصدرته محكمة إقليمية في شمال البلاد.

وكشف الادعاء، اليوم الأربعاء، عن الحكم الذي أصدرته المحكمة في ريد إيم إنكرايس.

وكان تقرير ثان قد قدّر قيمة المنزل الواقع في "براوناو آم إن" بقيمة تزيد كثيراً عن التقدير الأول.

وحتى الآن، دفعت الدولة للمالكة السابقة للمنزل المكون من طابقين ويضم أماكن لوقوف السيارات 310 آلاف يورو.

وقال المحامي جيرهارد ليبيتش عن موكلته: "إنها تشعر بالارتياح للتعويض المعقول الآن". لكنه قال إنه يرى أن القضية لم تصل إلى المرحلة النهائية بعد، وسوف تمر بجميع الحالات القانونية.

وعبر الشراء الإلزامي، أرادت الدولة منع تحول مسقط رأس الديكتاتور الراحل إلى مزار للنازيين الجدد.

وقضى هتلر (1945-1889) الشهور الأولى من حياته في شقة بهذا المنزل.