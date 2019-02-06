حمى الخنازير تنتشر في اليابان والسلطات تعدم 15 ألف خنزير

صرحت الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، إن حمى الخنازير انتشرت في خمس مقاطعات يابانية من بينها أوساكا، مضيفة أنها ستعدم أكثر من عشرة آلاف خنزير في إطار إجراءات لوقف انتشار المرض.

وقال مسؤول بوزارة الزراعة إن السلالة المنتشرة في اليابان مختلفة عن حمى الخنازير الأفريقية القاتلة التي تكافح الصين للقضاء عليها.

واُكتشفت إصابة خنازير بالمرض في مقاطعة إيتشى بوسط اليابان، وهي أول بؤرة إصابة مؤكدة خارج مقاطعة جيفو المجاورة منذ ظهور أول تفش للمرض في البلاد منذ 26 عاما في جيفو في سبتمبر الماضي.

وقال المسؤول إنه تبين أن خنازير تم شحنها من المزرعة موضع التدقيق في مقاطعة إيتشى إلى مزارع خنازير في أوساكا وثلاث مقاطعات أخرى كانت مصابة بحمى الخنازير. وأضاف أن السلطات أعدمت ودفنت 15 ألف خنزير في المزارع المتضررة.

ومرض حمى الخنازير غالباً ما يتكون مميتا للخنازير، ولكنه ليس معديا للبشر.