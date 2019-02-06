الرئاسة الروسية: الكرملين لايعرف مدى واقعية إشراك بلدان أخرى في معاهدة الصواريخ

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أكد المتحدث الرسمي باسم قصر الرئاسة الروسي (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن الكرملين لا يعرف مدى واقعية إشراك بلدان أخرى في معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وأن موسكو لم تتلق من الولايات المتحدة أي مبادرات محددة.
وقال بيسكوف - في تصريح للصحفيين أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك"الروسية، اليوم الأربعاء -: "لقد سمعنا من قبل تصريحات الإدارة الأمريكية عن ضرورة إشراك بلدان أخرى في هذه المعاهدة (معاهدة التخلص من الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى)، ولا نعرف مدى واقعية ذلك، ولم نتلق أي مبادرات محددة
وكان بيسكوف قد صرح في أول فبراير بأن واشنطن لم تبلغ موسكو بالإجراءات المستقبلية فيما يخص معاهدة التخلص من الصواريخ، لكن عدم رغبة الولايات المتحدة في التفاوض حول هذا الموضوع يشير إلى أن القرار تم اتخاذه منذ فترة طويلة، وسوف يبدأ تنفيذه قريبًا.
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