الحكم بالحبس على بريطانية صفعت موظفًا حكوميًا

مطار بالى

وكالات:

قضت محكمة فى بالى على مواطنة بريطانية بالحبس ستة أشهر لصفعها أحد موظفي الهجرة في مطار بالي، بعد أن فاتت رحلتها بسبب تأخير حرس الحدود لها نتيجة تأشيرتها المنتهية.

وأدانت إحدى محاكم بالي أوجي تقدس البالغة 43 عاما وحبستها، لصفعها أحد العاملين في

مطار نجورا راي الدولي في شهر يوليو الماضي.

وأظهر تسجيل فيديو البريطانية وهي تحتج وتشتم شرطة الحدود بعد فرض غرامة عليها بقيمة 4 آلاف دولار لأنها بقيت في إندونيسيا، رغم انتهاء صلاحية تأشيرتها

قبل أشهر، قبل أن تصفع عنصرا من حرس الحدود لـ"تفويته رحلتها".

وذكرت السلطات المحلية أن المتهمة مثلت أمام المحكمة، بعد أن رفضت مرارا حضور محاكمتها.

وقال المدعي العام تولوس جايا تاريهوران: "راقبنا تحركاتها هذا الأسبوع وبعد ظهر الأربعاء، جرى اقتيادها قسرا إلى المحكمة".

وأضاف: "رفضت الانصياع، ووجهت لكمات وركلات لرجال النيابة"، وأكدت أنها ستستأنف الحكم الصادر بحقها.