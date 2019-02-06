لبنان: الأزمات أصبحت وراءنا والوضع المالي يتحسن

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، كافة المؤشرات تبشر بمرحلة صعود في لبنان. وقال: "الأزمات أصبحت وراءنا، والوضع المالي يتحسن، ومن المتوقع أن تبدأ فوائد البنوك في الانخفاض قريبًا".
جاء ذلك خلال استقبال عون لوفد تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين ظهر اليوم بقصر بعبدا الرئاسي.
وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الصعوبات التي واجهت البلاد كانت
وقال: ".. ولكننا أضعنا وقتا طويلا لتشكيل الحكومة، وخسرنا سنة في تحضير قانون الانتخابات،
وطمأن عون أعضاء الوفد أن كافة الجهود المبذولة في الوقت الحالي "منصبة على الوضعين الاقتصادي والمالي، إضافة إلى محاربة
الفساد ومعالجة ملف النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية".
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