لبنان: الأزمات أصبحت وراءنا والوضع المالي يتحسن

وكالات:

أعلن الرئيس اللبناني ميشال عون، كافة المؤشرات تبشر بمرحلة صعود في لبنان. وقال: "الأزمات أصبحت وراءنا، والوضع المالي يتحسن، ومن المتوقع أن تبدأ فوائد البنوك في الانخفاض قريبًا".

جاء ذلك خلال استقبال عون لوفد تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين ظهر اليوم بقصر بعبدا الرئاسي.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن الصعوبات التي واجهت البلاد كانت

كبيرة ضمن وطن مشاكله من داخله.. مضيفا: "لم تكن مشاكلنا من الخارج.. لا.. بل إن مواقف لبنان السياسية والمنفتحة في الخارج، جلبت لنا كل التقدير والمساعدات التي نحتاج إليها".وقال: ".. ولكننا أضعنا وقتا طويلا لتشكيل الحكومة، وخسرنا سنة في تحضير قانون الانتخابات،وكل ذلك شكل ضغطا على الوضع الاقتصادي، وما زاد الطين بلة، الجو السلبي الذي تم الترويج له بقيام البعض بالتبشير بالانهيار المالي والاقتصادي، وبرغم كل التطمينات والتوجيهات التي كنا نقدمها في خلال المرحلة الماضية لتخطي الأزمة، ظل هناك إصرار على التبشير بالانهيار".وطمأن عون أعضاء الوفد أن كافة الجهود المبذولة في الوقت الحالي "منصبة على الوضعين الاقتصادي والمالي، إضافة إلى محاربةالفساد ومعالجة ملف النازحين السوريين داخل الأراضي اللبنانية".