موسكو تؤكد أولوية التسوية السياسية السورية وتسهيل عودة اللاجئين

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أعلن ممثل وزارة الخارجية الروسية في مكتب التمثيل لمقر التنسيق المشترك لعودة اللاجئين السوريين، إيجور تساريكوف، أن الخارجية الروسية ستواصل إعطاء الأولوية لمسألة التسوية السياسية في سوريا، وتسهيل عودة اللاجئين السوريين والنازحين، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال تساريكوف - في اجتماع مشترك لهيئة التنسيق المشترك الروسي السوري لعودة اللاجئين، "على المسار السياسي، نواصل العمل مع إيران وتركيا بالتنسيق
وأضاف ممثل الخارجية الروسية "استقبل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو، يوم 21 يناير، جير بيدرسون، في موسكو، المبعوث الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة بشأن سوريا ، وتم التأكيد على العزم لتعزيز العملية السياسية
وتابع تساريكوف أن "هذا سيسمح في قناعتنا بإطلاق عملية سياسية مستدامة على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254 وطبقًا لقرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي".
وتتواصل الجهود الروسية لعودة اللاجئين والنازحين السوريين، حيث أنه وفقا للمركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين، يعود إلى سوريا يوميا ألف لاجئ.
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