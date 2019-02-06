الخارجية الإسرائيلية تعلق على الذكرى الأربعين للثورة الإيرانية

وأرفقت الوزارة في تغريدتها صورتين الفارق بينهما أربعين عاما، الأولى لآية الله الخميني، والتي وعد فيها الشعب الإيراني بالازدهار، في عام 1979، مع بدء الثورة الإسلامية الإيرانية، قائلا فيها "نريد أن نحقق لكم الازدهار".

وجاء في الصورة الثانية، وهي للعام الجاري، 2019، أنه مع مرور 40 عاما، فإنه على أرض الواقع، استشرى الفساد، والتضخم المالي، وقمع الحريات، والإدمان على المخدرات، وهدم الثقافة والبيئة.

وأوضحت تغريدة وزارة الخارجية الإسرائيلية، عبر صفحتها الرسمية باللغة العربية، على "تويتر"، أن الواقع الراهن في إيران يعني انتشار الفساد والتضخم المالي وقمع الحريات.