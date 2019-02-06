كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابا الفاتيكان يرفض "الصراع المحتوم" مع الإسلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب بابا الفاتيكان عن أمله في أن تساهم زيارته الأخيرة للإمارات العربية المتحدة في تبديد فكرة الصراع المحتوم بين المسيحية والإسلام.

وخلال كلمته العامة الأسبوعية في الفاتيكان، قال البابا فرنسيس: "في حقبة مثل تلك التي نعيشها، حيث هناك إغراء قوي للنظر في مواجهة بين الحضارتين المسيحية والإسلامية واعتبار الأديان كمصدر للصراع، أردنا أن نبعث برسالة أخرى واضحة وحاسمة تُفيد بأن التقارب ممكن".

وخلال زيارته للإمارات، وقّع البابا فرنسيس يوم الاثنين مع الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، "وثيقة الأخوة الإنسانية".

وأوضح البابا أن هذه الوثيقة تثبت أنه "من الممكن احترام بعضنا البعض والحوار"، مضيفًا أنه "على الرغم من الاختلافات في الثقافة والتقاليد، فإن العالمين المسيحي والإسلامي يقدران القيم المشتركة ويدافعان عنها".

وقد شارك عشرات الآلاف من الكاثوليك وعدة آلاف من المسلمين يوم الثلاثاء في القداس البابوي في ستاد أبوظبي، وهو الأول من نوعه في تاريخ شبه الجزيرة العربية.