كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير: الانسحاب الأمريكي من سوريا "مناورات سياسية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء محمد عباس، الخبير العسكري والاستراتيجي السوري، إن الحديث الأمريكي عن سحب القوات من سوريا والعراق لا يعدو كونه أحد سيناريوهات التضليل والمناورات السياسية، التي يهدفون من ورائها إشغال العالم عن مخططاتهم الهادفة لتدمير المنطقة وزراعة دواعش جدد، ثم العودة لمحاربتهم.

وأضاف الخبير، اليوم الأربعاء، أن ما يجري في سوريا لا يخرج عن المناورات السياسية، وتغيير الألفاظ والمصطلحات من أجل منح تركيا دورا أكبر في الحرب على سوريا، وتعزيز المشروع الأمريكي في المرحلة الأولى لقتال داعش، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية، والمرحلة الثانية لقتال داعش، التي نفهمها نحن بأنها المرحلة التي يريدها ترامب، وهي كسر صمود الشعب والدولة السورية.

وتابع الخبير العسكري السوري، عندما يتحدث ترامب بأنه لن يسمح بإعادة البناء، وسوف يستمر في ممارسة الضغط السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وحرمان الدولة من التمويل، أو عودة اللاجئين والنازحين، فهذا يعني أن أمريكا ماضية في الحرب على سوريا، لكنها تستخدم ألفاظا ومصطلحات وأدوات تستثمر فيها من أجل أن تظهر نفسها أمام العالم بأنها تقاتل داعش، وتحارب الإرهاب، وفي الحقيقة هى تستثمر في الإرهاب ممثلا في داعش، وقسد، والنصرة، لتدمير الدولة السورية، وإطالة أمد الحرب إلى أن يتحقق المشروع الأمريكي والإسرائيلي في سوريا.

ولفت الخبير السوري إلى أن أمريكا ليس لها حلفاء في المنطقة، بل لها أدوات تتخلص منها بعد أن تنتهي من وظيفتها، والتاريخ شاهد على أن أمريكا تخلصت من كل الأدوات التي استخدمتها في كل الحروب، التي خاضتها بالوكالة.