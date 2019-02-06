كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طالبان ترهن "حوار السلام" برفع العقوبات عن الحركة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رهنت حركة طالبان الأفغانية اليوم الأربعاء، بدء حوار سلام في أفغانستان، برفع العقوبات عن الحركة بالإضافة إلى إطلاق أعضاء الحركة المحبوسين في سجون أمريكية.

وفي اليوم الثاني لجولة الاجتماعات التي تقوم بها طالبان مع ممثلين عن فصائل مختلفة وحركات سياسية أفغانية في موسكو، قال رئيس وفد حركة طالبان الأفغانية، شير محمد عباس استانكازي إن "مباحثات السلام والعقوبات أمران لا يمكن الجمع بينهم".

وشدد استانكازي على ضرورة رفع "هذه العقوبات التي تم فرضها دون أساس والتي تستخدم كأداة ضغط، وذلك كي يتمكن ممثلوالحركة، من المشاركة بلا قيود في مفاوضات السلام بأماكن مختلفة".

ولا تشارك الحكومة الأفغانية بشكل رسمي في مؤتمر موسكو، لكن المستشار السابق للأمن القومي حنيف عتمار، والرئيس السابق حامد كرزاي وما يقرب من 40 ممثلاً عن أحزاب وحركات سياسية أفغانية مختلفة، شاركوا في جولة الاجتماعات بالعاصمة الروسية.

ووصف كرزاي الجولة الأولى من المشاورات الثلاثاء بأنها "جيدة جداً" دون تقديم مزيد من التفاصيل حولها.