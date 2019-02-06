كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الرئيس اللبناني: الوضع المالي يتحسن والفوائد ستنخفض والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن "الوضع المالي يتحسن في البلاد، وذلك بعد نحو أسبوع من تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عون وفقاً لبيان رئاسي: "الأزمات باتت وراءنا والوضع المالي يتحسن ومن المتوقع أن تبدأ الفوائد بالانخفاض قريباً".

يذكر أن الحكومة اللبنانية الجديدة تعهدت بالشروع في إصلاحات تشتد الحاجة إليها لوضع المسار الاقتصادي للدولة على مسار مستدام.