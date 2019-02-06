كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيسة الوزراء البريطانية تدعو إلى "تحديث" حلف شمال الأطلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دعت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الأربعاء إلى اتخاذ تدابير لـ"تحديث" حلف شمال الأطلسي (الناتو) خلال قمة رؤساء الدول والحكومات التي ستعقد في ديسمبر المقبل في لندن.

وقالت في بيان لها إن "بريطانيا أحد الأعضاء المؤسسين لحلف شمال الأطلسي، ويسرني أن يطلب منا الأمين العام (النرويجي ينس ستولتنبرغ) استضافة اجتماع رؤساء دول الحلف هذا العام للاحتفال بعيد ميلاده السبعين".

وأقرت ماي بأن حلف الأطلسي، الذي تأسس في عام 1949 كآلية دفاع مشترك لأعضائه، كان على مدى عقود "دعامة لأمننا"، لكنها أشارت إلى أن "التحديات اليوم مختلفة للغاية".

وأكدت أن "بريطانيا لعبت دوراً مركزياً خلال تاريخ حلف الناتو، وتكيفت مع الظروف لمواجهة تهديدات جديدة ومعقدة لأمننا".

وأوضحت أن "قمة ديسمبر تعد فرصة مهمة لتحديد الخطوات التي يجب اتخاذها لتحديث الحلف وضمان نجاحه في المستقبل".

وفي إطار إعلانه عن القمة، أشار ستولتنبرغ إلى أن "لندن احتضنت المقر الأول للحلف" الذي يقع حالياً في بروكسل، وأن بريطانيا "أحد الأعضاء المؤسسين الـ12".