القنوات المجانية الناقلة لكلاسيكو برشلونة وريال مدريد بكأس ملك إسبانيا

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب “الكامب نو”، الذي يستضيف مباراة ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بين قطبي الساحرة المستديرة في “الليغا”، برشلونة وريال مدريد.

وسيكون أمام عشاق الساحرة المستديرة في المغرب وخارجه، أمام فرصة متابعة الكلاسيكو المثير بين رفاق ميسي، ورجال المدرب سانتياغو سولاري، إمكانية المباراة المندرجة لحساب ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، عبر مجموعة من القنوات التلفزيونية المفتوحة.

في حين أن متابعي الكلاسيكو من إسبانيا، سيكون أمامهم أيضاً إمكانية متابعة الكلاسيكو مجاناً عبرمجموعة من القنوات التلفزوينة المفتوحة، أرضيا.

وفيما يلي قائمة القنوات المفتوحة الناقلة للأمسية الكروية بين الكتالوني و”الميرنغي”:

قائمة القنوات المفتوحة، بإسبانيا:

Hispasat 30°W – 12670 v 30000 -FTA (Multistrem)

GOL TV

-Hispasat 30°W – 12547 V 29600 -FTA (Multistrem)

TV3 Barcelona

-Hispasat 30°W – 11340 H 30000 -FTA (Multistrem)

ARENA SPORT 3

-BulgariaSat 1.9°E- 12380 H 30000 -Tandberg

A.F.A SPORTS

-Badr 26°E – 10970 V 27500 -FTA ( TBC )