الفنانة نوال الزغبي تكشف ألبومها الجديد

كشفت الفنانة، نوال الزغبي، عنوان ألبومها الجديد، الذي سيحمل اسم “كده باي” وأوضحت الفنانة اللبنانية أن ألبومها سيطرح في الأسواق تزامنا مع عيد الحب. وكانت نوال الزغبي قد كشفت مجموعة من أغاني الألبوم عن طريق فيديوهات قصيرة، وسيحمل الألبوم عشر أغاني، سبعة باللهجة المصرية، وأغنيتان باللهجة اللبنانية، وواحدة باللهجة العراقية. ويعود آخر ألبوم طرحته النجمة اللبنانية إلى عام 2015 تحت اسم “مش مسامحة”.

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