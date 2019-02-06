شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السوري: قوات الأسد تجدد قصف مناطق سريان الهدنة الروسية – التركية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - نواصل – واس:

واصلت قوات النظام السوري اليوم خروقاتها لمناطق سريان الهدنة التركية الروسية .

وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان له أن قوات النظام السوري استهدفت مناطق في بلدة سكيك وقرية ترعي في القطاع الجنوبي من ريف إدلب.

وأشار إلى أن القصف طال مناطق مورك والصخر ومعركبة في القطاع الشمالي من ريف حماة، مما تسبب بوقوع أضرار مادية.