مجلس كنائس الشرق الأوسط: "وثيقة الأخوّة الانسانيّة" جسرُ العُبور الى السلام الحقيقي

هنأ مجلس كنائس الشرق الأوسط دولة الإمارات على الدور الريادي الذي لعبته في تعزيز ثقافة التسامح والسلام، واعتبر أن وثيقة الأخوّة الإنسانية التي صدرت من أبو ظبي بتوقيع قداسة البابا فرنسيس، بابا السلام، وشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيّب، إمام الإعتدال، هي شُرعة جديدة للانسانيّة ودستور عالميّ للأمم والشعوب التي تؤمن بالديانات السماويّة وتتوق الى الاستقرار والتعايش والسلام.

كما ودعا المجلس في بيان "كنائس الشرق والعالم، والإخوَة المسلمين في العالم العربي والعالم، الى التوقُّف عند البند الذي ورد في الوثيقة، يعتبر "أن الحوار بين المؤمنين يعني التلاقي في المساحة الهائلة للقيَم الروحيّة والإنسانيّة والاجتماعيّة المشتركة، واستثمار ذلك في نشر الأخلاق والفضائل العليا التي تدعو إليها الأديان، وتجنب الجدل العقيم".



وختم البيان "نحن نؤمن أن القيَم الروحيّة هي جسر العبور الى السلام الحقيقي، ونعتبر أن هذه الوثيقة التاريخيّة هي دعوة حقيقيّة للتغيير وشهادة لعظَمَة الإيمان وروح الله المحبّة".