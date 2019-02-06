مجلس كنائس الشرق الأوسط: "وثيقة الأخوّة الانسانيّة" جسرُ العُبور الى السلام الحقيقي

كما ودعا المجلس في بيان "كنائس الشرق والعالم، والإخوَة المسلمين في العالم العربي والعالم، الى التوقُّف عند البند الذي ورد في الوثيقة، يعتبر "أن الحوار بين المؤمنين يعني التلاقي في المساحة الهائلة للقيَم الروحيّة والإنسانيّة والاجتماعيّة المشتركة، واستثمار ذلك في نشر الأخلاق والفضائل العليا التي تدعو إليها الأديان، وتجنب الجدل العقيم".
وختم البيان "نحن نؤمن أن القيَم الروحيّة هي جسر العبور الى السلام الحقيقي، ونعتبر أن هذه الوثيقة التاريخيّة هي دعوة حقيقيّة للتغيير وشهادة لعظَمَة الإيمان وروح الله المحبّة".
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