روحاني: أمن سوريا واستقرارها أحد أولويات سياستنا الخارجية

الخليج 365/ بغدادأكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، الاربعاء، أن إرساء الأمن والاستقرار في سوريا يشكل أحد أهم أهداف سياسات إيران الخارجية.

وقال روحاني لدى استقباله وزير الخارجية السوري وليد المعلم اليوم في طهران: "إرساء الأمن والاستقرار في جميع الأراضي السورية وإعادة السوريين إلى حياتهم الطبيعية، يعدان أحد أهم أهدافنا في المنطقة ويجسدان جزءا من سياستنا الخارجية".

وأضاف روحاني أن "سوريا ما زالت تواجه مشاكل وعقبات لتحقيق النصر الكامل"، مؤكدا أن "التغلب على تلك المشاكل يندرج ضمن الأهداف المشتركة بين طهران ودمشق ومن هذا المنطلق ينبغي تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في كافة المجالات".

