محكمة روسية تحكم على دنماركي من شهود يهوه بالسجن 6 سنوات بتهمة "التطرف"

اسماء السيد - موسكو: حكمت محكمة روسية الأربعاء على أحد أتباع شهود يهوه بالسجن ست سنوات بتهمة "التطرف" في أول إدانة من نوعها منذ صدور قانون في 2017 يعتبر هذه الطائفة خارجة عن القانون.

وكان ضباط من الاستخبارات الروسية أوقفوا الدنماركي دنيس كريستنسن في مدينة أوريول جنوب روسيا في أيار/مايو 2017 بعد أن حظرت موسكو ما وصفته بطائفة متطرفة.

وقال ياروسلاف سيفولسكي المتحدث باسم شهود يهوه في روسيا حضر الجلسة "نأسف لإدانة دنيس كريستنسن الرجل البريء الذي لم يرتكب أي جريمة".

وأضاف "من المحزن أن تكون قراءة الكتاب المقدس والتبشير والعيش بطريقة أخلاقية جريمة في روسيا".

وأكد كريستنسن الذي يعيش في جنوب روسيا وتزوج روسية الأسبوع الماضي أمام المحكمة أنه "لم يرتكب أي جريمة".

وصرح للصحافيين الأربعاء وهو يدخل قاعة المحكمة "آمل في أن تدافع روسيا اليوم عن حرية العقيدة".

