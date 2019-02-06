إيفانكا غاضبة من شبيهتها التي تكنس الأرض

اسماء السيد - احتجت إيفانكا ترمب على ظهور شبيهة لها تدفع مكنسة كهربائية في معرض فني في واشنطن. كما تدعو هذه الشبيهة الزوار إلى رمي فتات الخبز لها كي تنظفه عن سجادة وضعت في المكان.

وإيفانكا مقربة من والدها، وهي مستشارة له في البيت الأبيض.

وتقول صحيفة الغارديان إن هذا العرض الفني Flashpoint Gallery يحمل أسم «إيفانكا تكنس بالمكنسة الكهربائية»، وقد بدأ في مطلع هذا الشهر، ويستمر حتى 17 من الشهر ذاته.

وتحث الفتاة التي تكنس الأرض الجمهور على رمي فتات الخبز على السجادة، ثم مشاهدتها وهي تنظف المكان باناقة وهدوء وابتسامة لا تفارق محياها.

ويصف نص وصفي طويل وضع على جدار المعرض إيفانكا ترمب بأنها «رمز تتضمن شخصيتها العامة مجموعة كبيرة شبه هزلية من الهويات الأنثوية: الابنة، والزوجة، والأم، والأخت، وعارضة الأزياء، والمرأة العاملة، والشقراء».

ومما جاء في النص كذلك إن عملية تنظيف فتات الخبز عن السجادة «ممتعة على نحو مستغرب».

لكن إيفانكا وأخويها دونالد ترمب جونيور وإريك ترمب انتقدوا العرض أمس الثلاثاء، ووصفوه بأنه محاولة متحيزة جنسياً تستهدف إهانتها.

وغردت إيفانكا على حسابها على تويتر، تقول: «يمكن للنساء أن يخترن أن يخذلن بعضهن بعضاً أو أن ينهضن ببعضهن بعضاً. أما أنا، فأختار الثانية».

وقال ترمب جونيور عبر حسابه على موقع تويتر: «إنه محزن، ولكن من غير المفاجئ أن أرى من يعترفن أنهن «دعاة لحقوق المرأة» وهن يشنن هجوماً متحيزاً جنسياً ضد إيفانكا ترمب. ففي عالمهم المجنون، لا بأس في التحيز الجنسي إذا كان سيؤذي خصومنا السياسيين».

كما اعتبر إريك ترمب في حديثه على قناة Fox News ان اخته «امرأة قوية، وما فعلته من أجل النساء هو تقريباً أكثر مما فعله أي شخص آخر في العاصمة واشنطن».