شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد يطالب بصرف مكافآت المعلمين والأطباء والصيادلة بأساسى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب محمد العقاد بطلب مناقشة عامة حول سياسة الحكومة فى التعامل مع أزمة تجميد رواتب ومكافأت وبدلات وحوافز المعلمين والأطباء والصيادلة على أساسى 2014.

وطالب العقاد فى بيان صحفى له اليوم، بحضور كل الوزراء المعنيين بالأمر بالجلسة العامة، وعرض رؤية الحكومة فى التعامل مع هذا الملف والأسباب الحقيقة لتجميد المرتبات والحوافز والبدلات على أساسى 2014، وهل هناك خطة وإستراتيجية لحل هذه المشكلة حتى لا تلقى بظلالها على المجتمع خاصة وأنها تخاطب عدد من الشرائح المختلفة من عناصر المجتمع.

وتساءل النائب عن سبب تطبيق لائحة الجزاءات على أساسى 2019 فى الوقت الذى يتم تجميد المرتبات على أساسى 2014، لافتا إلى أن الصحة والتعلم من الملفات التى تحظى باهتمام القيادة السياسة ولابد من ترجمة هذه الاهتمام فى صورة قرارات على أرض الواقع للنهوض بالمنظومة التعليمية وفى نفس الوقت لتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، مشددا على ضرورة وضع قاعدة للخروج من هذه الأزمة فى المستقبل وعدم تكرارها مرة أخرى.