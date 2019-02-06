شكرا لقرائتكم خبر عن "برلمانية المصريين الأحرار " : مصر على الطريق الصحيح بالإصلاحات الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

اشاد الدكتور ايمن ابوالعلا ،رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الاحرار ،بالبيان الذى اصدره النائب الاول لصندوق النقد الدولى، والذى أكد فيه نجاح مصر فى التغلب على تدفقات رأس المال للخارج فى الفترة الاخيرة والسيطرة على معدلات التضخم والحد من الدين العام وهو مايؤكد نجاح البرنامج الاقتصادى الذى قامت به مصر على مدار السنوات الماضية والذى أتى بثماره رغم كل المعوقات والصعوبات التى واجهت الدولة المصرية .

وأكد ابوالعلا فى بيان له اليوم ، أن صندوق النقد أشار الى انخفاض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى ،فضلا عن انخفاض معدلات البطالة فى الفترة الاخيرة وهو ما أشاد به ديفيد ليبتون النائب الاول لمدير صندوق النقد الدولى ، لافتا الى ان زيادة معدلات النمو الحقيقة وتقلص عجز الحساب الجارى جاء بعد الانتعاشة التى شهدها قطاع السياحة وارتفاع التحويلات المالية .

وقال ابوالعلا أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى الاصلاحات الاقتصادية والتى بدأت بمرونة أكبر فى سعر الصرف وإلغاء الية تحويل اموال المستثمرين ، لافتا الى ان قدرة وكفاءة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى اتخاذ قرارات الاصلاح الاقتصادى كان من شأنها المضى قدما نحو دولة قوية اقتصاديا لايمكن لها ان تتأثر باية تغيرات اقتصادية يشهدها السوق العالمى

وأضاف أبوالعلا أن المشروعات التى قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية فى كافة المجالات وخاصة فى البنية التحتية سيكون لها عظيم الاثر فى جذب رؤؤس الاموال وتحويل مصر الى مركز عالمى للاستثمار