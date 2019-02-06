شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد إدريس: فساد المحليات سبب انهيار العقارات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، بطلب إلى المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بتشكيل لجنة في كل محافظة لحصر المباني المخالفة والآيلة للسقوط لتجنب وقوع أي حوادث جديدة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة لمعاينة المناطق التي يتم حصرها للكشف على سلامتها، وإخلاء الآيلة للسقوط وتعويض أصحابها بمساكن أخرى بديلة.

وقال "إدريس" في بيان له اليوم، إن مسلسل انهيار العقارات في مصر أصبح عرض مستمر والمسئولين في غيبوبة، والخاسر الوحيد هو المواطن البسيط الذي لا حول له ولا قوة، ولم يعد مقبولًا أن تتحرك الجهات المعنية مع كل كارثة.

وشدد "إدريس" على أن الفساد في المحليات هو أهم أسباب انهيار العقارات، فالمحليات مليئة بالغش والتدليس والتلاعب، وغض الطرف عن تنفيذ قرارات الإزالة بحق العقارات الآيلة للسقوط".

واستطرد عضو مجلس النواب، أن فساد المحليات له دور كبير في تعطيل قرارات الإزالة، كما تتسبب الإدارات المحلية بالمحافظات والمكاتب الهندسية التابعة لها في تعطيل إصدار التراخيص للمواطنين فى حالة البناء وتتقاعس عن دورها.

وكانت محافظة الأقصر، قد شهدت منذ ساعات، حادثًا مأساويًا نتيجة انهيار عقار في شارع يوسف حسن، أسفر عن مصرع 3 حالات ووفاة طفلين وسائحة ألمانية وإصابة 10 آخرين تصادف مرورهم أثناء الحادث.

وتابع النائب أحمد إدريس، مع محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، واللواء طارق علام مدير الأمن، تداعيات الحادث، موجهًا بسرعة توفير الرعاية الصحية اللازمة حتى تماثلهم للشفاء، وتقدم بالعزاء لأسر الضحايا، وكلف بصرف تعويضات فورية لأسرهم.