شكرا لقرائتكم خبر عن النائبة مى محمود تتوجه للعاصمة الاثيوبية تزامنا مع استلام مصر رئاسة الاتحاد الافريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تزامنا مع تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي، تتوجه النائبة مي محمود- عضو لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان المصري و نائب رئيس لجنة الزراعة و البيئة بالبرلمان الأفريقي إلي العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في فاعليات قمة الاتحاد الأفريقي2019.

وتشارك مي محمود، كممثلة عن البرلمان الأفريقي في المؤتمر الذي يعقد علي هامش القمة بخصوص التغييرات المناخية و آثارها علي القارة الأفريقية و النتائج المترتبة عن قمة التغييرات المناخية cop24،وكانت هذه الفاعلية وقد عقدت ديسمبر الماضي ببولندا بالإضافة وضع خطة عمل بناء علي تلك النتائج ماقبل ٢٠٢٠ و تنفيذ اتفاقية باريس، و تزامنا مع سنة الاتحاد الإفريقي للاجئين والعائدين والمشردين داخليًا نحو حلول دائمة للنزوح القسري في إفريقيا حيث يعتبر التصدي لتغير المناخ شرطا أساسيا للحلول الدائمة في القارة التي يعتبر سكانها ومجتمعاتها الأكثر تضررا من تغير المناخ

وتأتي مشاركة النائبة مي محمود من خلال مجموعه عمل الاتحاد الأفريقي لوضع التوصيات التي ستعرض علي الرئيس عبد الفتاح السيسي فيما يخص اجندة الاتحاد الأفريقي لمواجهة اثار التغييرات المناخية